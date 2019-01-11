У Словаччині, в районі міста Чадца на залізничному переїзді пасажирський потяг зіткнувся з фурою. Як наслідок - 2 вагони зійшли з рейок та впали набік.

Постраждали шестеро пасажирів поїзда та водій вантажівки.

У поліції заявили, що винуватець аварії - кермувальник фури. Він порушив правила дорожнього руху при виїзді на залізничний переїзд.