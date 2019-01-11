Сніговий хаос не полишає Європу. Жертвами негоди вже стали 17 людей - загинули здебільшого через лавини в горах.

У Німеччині та Австрії оголосили "червоний рівень" небезпеки. Десятки гірськолижних курортів в Альпах закрили, затримуються потяги, скасовано авіарейси. У Німеччині до розчищення доріг навіть залучили військових. Через замети і кригу побільшало ДТП, утворилися затори. Вже сьогодні синоптики обіцяють двометрові кучугури.