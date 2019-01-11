Сьогодні на автошляхах України очікують ускладнення погодних умов до першого - "жовтого" - рівня небезпеки. Таке застереження оприлюднив "Укравтодор".

У центральних та східних областях прогнозують хуртовини, сніг із дощем. На дорогах - ожеледиця. У поліції закликають без крайньої потреби не сідати за кермо авто, а у разі необхідності поїздки неухильно дотримуватися швидкісного режиму та безпечної дистанції.