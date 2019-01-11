У Карпатах знайшли туриста, який зник іще 6 січня - про це повідомляє ДСНС.

Рятувальники транспортували його до найближчого населеного пункту та передали лікарям швидкої допомоги. Наразі ним опікуються медики.

Напередодні киянин вийшов на зв'язок. Чоловік почув шум гвинтокрила, хотів запалити багаття, але не встиг, тож зателефонував на лінію 101. Повідомив, що перебуває в будиночку лісника, поруч із річкою. Рятувальники, попри вечірню пору, відновили пошук.

Нагадаємо, 34-річний киянин Ігор Грищенко загубився в горах іще 6 січня. До його пошуків залучили з півсотні надзвичайників, поліцейських із собаками та спецтехніку. Допомагали також волонтери і лісники.