Три ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби, жоден боєць не постраждав.

Не минулось і без заборонених калібрів. 82-міліметрові міномети бойовики застосували поблизу селища Жовтого на Луганському напрямку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Водяного та Павлополя.

Вогнем у відповідь армійці знищили одного найманця, двох поранили.

Сьогодні вночі ворожих атак не було - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.