На Луганщині бойовики застосували заборонену Мінськом зброю [ Редактировать ]
Три ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби, жоден боєць не постраждав.
Не минулось і без заборонених калібрів. 82-міліметрові міномети бойовики застосували поблизу селища Жовтого на Луганському напрямку. А з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь неподалік Водяного та Павлополя.
Вогнем у відповідь армійці знищили одного найманця, двох поранили.
Сьогодні вночі ворожих атак не було - повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.
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