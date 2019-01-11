Попри складні погодні умови, українські військові облаштовують свої позиції. Генадій Вівденко - розкаже докладніше.

Погодні умови зараз в цих місцях такі, що найкращий транспортний засіб тут - це бойова машина піхоти. По перше, вона дозволена Мінськими домовленостями, по друге - це зручно та затишно.

Зазвичай саме так пересуваються українські бійці між позиціями. Сніг надто глибокий. А БМП значно надійніший під ворожим вогнем, ніж вантажівка. Обстріли з гранатометів та кулеметів з боку противника уже не лише вночі, а й зранку.

"Щось схоже на війну. Погодні умови не сприяють цьому - хурделиця, погано зараз, окопи заносить. Хлопці наші, як завжди напоготові", - говорить Генадій, військовослужбовець Збройних сил України.

"Ми проводили інженерні роботи, а противник намагався нам завадити з гранатометів. Поки ще це провокативні обстріли, але як кажуть - "куля-дура", вона може прилетіти в будь який момент", - говорить Андрій, офіцер Збройних сил України.

За кілька кілометрів попереду - тимчасово окуповане Дебальцеве. Українські військові очікують з того боку подальшого нарощення вогневого тиску російських найманців.

"Потроху відбувається ескалація конфлікту, противник більше використовує стрілецької зброї. Можливо буде використовувати протитанкові гранатомети, можливо міномети. Ескалація конфлікту відбувається - різдвяні свята вже закінчуються", - говорить Андрій, офіцер Збройних сил України.

"Я так розумію, що воно закінчилося перемир'я. Розпочинаємо "розмовляти", - говорить Євген, військовослужбовець Збройних сил України.

Попри це, наші хлопці тут у доброму гуморі. Зокрема, дають дипломатичну відповідь на фейки ворожої пропаганди про участь країн НАТО у визволенні українських територій. Простіше кажучи - відверто глузують з ворога. На цих наших БМП, наприклад, прапори Німеччини та Канади.