В Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса произошла вспышка метана. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Павлоградуголь в Facebook.

"10 января в 21.15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО", - говорится в сообщении.

Все работники были эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков получили ожоги II-III степени. Они отправлены в Павлоградскую городскую больницу.

На шахте введен план ликвидации аварии, причины инцидента устанавливаются.

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