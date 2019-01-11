На шахте в Павлограде прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Павлоградском районе Днепропетровской области на шахте имени Героев космоса произошла вспышка метана. Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Павлоградуголь в Facebook.
"10 января в 21.15 на шахте им. Героев космоса ДТЭК Павлоградуголь произошла вспышка метана на выемочном участке 1130-й лавы, на горизонте 370 метров. На место происшествия оперативно прибыла служба ВГСО", - говорится в сообщении.
Все работники были эвакуированы с места аварии. По предварительным данным, пятеро горняков получили ожоги II-III степени. Они отправлены в Павлоградскую городскую больницу.
На шахте введен план ликвидации аварии, причины инцидента устанавливаются.
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