Искали с 6 января: в Карпатах нашли пропавшего лыжника [ Редактировать ]
В четверг вечером, 10 января, спасатели нашли туриста, поиски которого продолжались с 6 января. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.
Лыжника транспортировали до ближайшего населенного пункта, где передали к врачам "скорой". Сейчас им занимаются медики.
Подробности пообещали сообщить позже.
Поиски киевлянина 1984 года рождения продолжались с 6 января - он потерялся в районе горы Гемба. 10 января турист смог добраться до домика лесника и позвонил спасателям.
Ранее в Италии на горнолыжной трассе после падения погибла 9-ти летняя девочка.
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