Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю у світі [ Редактировать ]
Храм книги. Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю у світі.
Магазин Ель Атенео в Буенос-Айресі - архітектурна перлина аргентинської столиці. Розташована в центральному районі Реколета. Будівлю звели ще на початку минулого століття - раніше це був театр.
У 2000 році споруду реконструювали - замість крісел встановили книжкові полиці, а ложі перетворили на читальні зали. При цьому оригінальні декорації та атмосферу театру зберегли. Нині це найбільша книгарня в Латинській Америці.
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