Храм книги. Журнал National Geographic обрав найгарнішу книжкову крамницю у світі.

Магазин Ель Атенео в Буенос-Айресі - архітектурна перлина аргентинської столиці. Розташована в центральному районі Реколета. Будівлю звели ще на початку минулого століття - раніше це був театр.

У 2000 році споруду реконструювали - замість крісел встановили книжкові полиці, а ложі перетворили на читальні зали. При цьому оригінальні декорації та атмосферу театру зберегли. Нині це найбільша книгарня в Латинській Америці.