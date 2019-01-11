На Донбасі під ворожий обстріл потрапили комунальники [ Редактировать ]
Під час ворожого обстрілу поранено трьох співробітників компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою майже три сотні населених пунктів Донеччини.
Чоловіки саме розчищали дорогу до насосної станції. Внаслідок обстрілу згоріла вантажівка. Про стан постраждалих наразі не повідомляють.
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