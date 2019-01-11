Під час ворожого обстрілу поранено трьох співробітників компанії "Вода Донбасу", яка забезпечує водою майже три сотні населених пунктів Донеччини.

Чоловіки саме розчищали дорогу до насосної станції. Внаслідок обстрілу згоріла вантажівка. Про стан постраждалих наразі не повідомляють.