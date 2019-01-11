Самый первый гороскоп на Земле: кто из покровителей защищает вас [ Редактировать ]
Зороастрийские жрецы верили, что судьбу человека определяет его тотемное животное. У них был собственный гороскоп из 32 циклов, каждому из которых соответствовал свой покровитель. Каждый цикл представляет собой один год и начинается 21 марта по современному календарю. Об этом пишет Lifter.
То есть если вы родились с 1 января по 20 марта, ваш тотем - тот, который относится к предыдущему году.
Смотрите, кто ваш покровитель по зороастрийскому гороскопу:
1. Олень (1938, 1970, 2002)
Люди этого года часто являются первопроходцами, им обычно свойственны большое чувство собственного достоинства, концентрация на главном, стремительность, целеустремленность, ясное мышление. Их слабые стороны - частое недовольство, стремление к власти любой ценой и наглость.
2. Баран (1939, 1971, 2003)
Люди с тотемом Барана не мыслят себя вне родовых, семейных или национальных традиций. Для них важнее всего вовлечение больших масс в свои дела, но внутри они спокойны и послушны.
3. Мангуст (1940, 1972, 2004)
Человек, родившийся в этот год, должен постоянно поддерживать высшее творческое начало в самом себе и в окружающих людях. Ему нужно быть ловким, проворным, готовым в любой момент вступить в борьбу со злом и уничтожить любую гадость.
4. Волк (1941, 1973, 2005)
Это активный человек, любящий бороться в экстремальных условиях, не боящийся никаких опасностей, человек чести, путешественник, которому трудно усидеть на месте. Люди этого года могут выжить в любых обстоятельствах, выдержать любые испытания.
5. Аист (1942, 1974, 2006)
Аисты - странники, но они очень привязаны к родным и близким. Несмотря на тягу к перемещениям, они все равно возвращаются к своему дому. Человек с тотемом Аиста - молчаливый одиночка, однолюб. Он рассчитывает только на свои силы.
6. Паук (1943, 1975, 2007)
Люди с тотемом Паука проявляют себя тихо и скромно. Им нравится создавать какие-то объединения, то есть как бы ткать свою паутину. Паук - медлительный, целеустремленный, хваткий и чувствительный.
7. Змея (1944, 1976, 2008)
Тотем этого года дает человеку изменчивость, гибкость, мистически настроенный ум, интуицию. Змея преданна и верна. Тайное и скрытое для него всегда будет важнее внешнего и явного.
8. Бобр (1945, 1977, 2009)
Это год красоты и гармонии, любви, побеждающей ненависть. Характерные черты Бобра - трудолюбие, аккуратность, рачительность, гостеприимство, твердость убеждений. Такой человек всегда придерживается ритуала и свой мир обустраивает красиво и надежно.
9. Черепаха (1946, 1978, 2010)
Черепахи всегда довольно скрытны, медлительны, уверены в себе, идут по проторенным дорогам. У черепах отменная память, они постоянно возвращаются к одному и тому же. Такие люди всегда намечают себе какую-то цель и пытаются медленно, но неуклонно ей следовать.
10. Сорока (1947, 1979, 2011)
Родившиеся в год Сороки должны быть быстрыми, бойкими на язык, лукавыми; они бесстрашно распутывают козни и интриги, мгновенно разбираются в происходящем и самостоятельно комбинируют ситуации. Такой человек должен уметь делать несколько дел одновременно. Хотя Сороки и трещат без умолку, им нельзя бросать слов на ветер.
11. Белка (1948, 1980, 2012)
Человек с тотемом Белки - живой, умный, домовитый, проворный, очень работоспособный, всегда стремится создать семью. Характер у Белок неровный, возможны депрессии, спады. Однако смерти они совершенно не боятся - воспринимают ее как переход в мир иной.
12. Ворон (1949, 1981, 2013)
Люди с тотемом Ворона серьезны, суровы и обособлены. Они не любят ни командовать, ни подчиняться и способны стряхнуть с себя любую опеку и любой гнет. Они также способны предугадывать события.
13. Петух (1950, 1982, 2014)
Петухи - рыцари, активные и бесстрашные. Они не мыслят себя без дома и детей. Человек с тотемом Петуха всегда проявляет кипучую энергию, полон планов, обожает наряды, любит рисоваться и часто краснеет.
14. Бык (1951, 1983, 2015)
Люди, родившиеся в этот год, немного пассивны. У них душа ребенка, они нуждаются в опеке, в пастыре, им нужны дополнительные импульсы для развития. Но за их бескорыстие, доброту, мягкость, умение терпеть и помогать окружающим их обожают буквально все.
15. Барсук (1952, 1984, 2016)
Человек с этим тотемом должен быть очень рачительным хозяином, бережливым и практичным, работоспособным и достаточно скрытным. У него всегда есть множество решений, по его внешности и поступкам невозможно судить о том, чем он занимается. Главное дело своей жизни он может сохранить в тайне даже от самых близких людей.
16. Верблюд (1953, 1985, 2017)
Тотем Верблюда предполагает аскетизм, выносливость, умение довольствоваться малым. У Верблюда нет практически ничего. Все свое он всегда носит с собой, причем распределяет всегда очень разумно и гармонично. Он не скрывает своего отношения к людям, резок на язык, знает себе цену и до всего старается дойти самостоятельно.
17. еж (1954, 1986, 2018)
Человек с тотемом Ежа непредсказуемый, ершистый, внешне несколько суетный, даже суетливый. Такие люди обладают великолепной памятью, особенно зрительной, очень дотошны и любят цепляться к деталям. В дружбе они очень верны.
18. Лань (1955, 1987, 2019)
Люди с тотемом Лани отличаются грациозностью, изяществом фигуры, легкой походкой, аристократизмом и утонченностью манер. Они романтичны по натуре, артистичны, капризны, тонко чувствуют и переживают. Обычно ярко проявляют себя в искусстве.
19. Слон (1956, 1988, 2020)
С этим годом связана особая прочность, устойчивость, серьезность. Человек с тотемом Слона очень уравновешен: его трудно вывести из себя, но потом бывает очень трудно остановить. Хотя он и консервативен по натуре, он способен сломать любые препятствия, если видит, что это необходимо.
20. Лошадь (1957, 1989)
Человек с тотемом Лошади - кузнец своего счастья. Он честный и отважный, любит природу и простор, путешествия и занятия спортом. Стоя на страже порядка и справедливости, может смять любого, кто попытается нарушить какую-то формальность. Но, добиваясь своего, может идти наперекор обществу.
21. Гепард (1958, 1990)
Гепард быстро бегает, мгновенно осваивает большие пространства, умеет жить в экстремальных условиях. Гепард всегда стремится к тому, чтобы предугадать любую опасность, просчитывает все ходы и выходы. Он любит сражаться, но в некоторых случаях может и отступить, чтобы, набрав силу, снова напасть с тыла.
22. Павлин (1959, 1991)
Человек с тотемом Павлина весел и многолик. Он стремится к максимальному раскрытию своего творческого потенциала и блистает всеми гранями своего таланта. В нем постоянно раскрываются все новые и новые черты, он никогда не стоит на месте и не только не перестает удивлять окружающих, но и не перестает удивляться сам.
23. Лебедь (1960, 1992)
Для человека с тотемом Лебедя характерны бескорыстие, гордость, верность высоким идеалам, склонность к самоуглублению и медитации. На материальные блага он не обращает никакого внимания. Он замкнут в своем внутреннем мире и в чем-то оторван от мира внешнего, однако крайне привязчив к дорогим для него людям и очень верен в любви.
24. Рысь (1961, 1993)
Люди с этим тотемом часто кажутся разболтанными, но умеют мгновенно собраться и мобилизоваться. Они полны оптимизма, переполнены идеями. Обладают даром пророчества.
25. Осел (1962, 1994)
Тотем Осла предполагает в человеке большую работоспособность, выносливость, терпение, миролюбие, покладистость, спокойствие, умение и желание многое делать своими руками, большую скромность. Такой человек к любой жизненной ситуации подходит здраво и уравновешенно, обладает достаточно твердым характером, но для работы ему нужен какой-то дополнительный импульс.
26. Белый медведь (1963, 1995)
Медведь от природы обладает тихим характером, и его нелегко привести в возбужденное состояние. Но в состоянии озлобления он становится очень смелым и активным, особенно самка в тех случаях, когда у нее воруют детенышей. У человека с тотемом Белого Медведя строгий, рыцарский, в чем-то непредсказуемый характер.
27. Орел (1932, 1964, 1996)
Эти люди не мыслят себя вне коллектива, вне своего клана, они способны принести себя в жертву большому делу. Люди-Орлы провидят будущее. Они - защитники государственности, их не пугают никакие препятствия и преграды.
28. Лиса (1933, 1965, 1997)
В год Лисы, как правило, рождаются люди с очень загадочными, странными и переменчивыми судьбами, и редко кого из них ждет монотонная жизнь. Люди с тотемом Лисы отличаются ловкостью, насмешливостью и хитроумием. Они никогда не лезут на рожон, но зато умеют раскусить любую интригу и указать нужный путь другим.
29. Дельфин (1934, 1966, 1998)
Люди, родившиеся в год Дельфина, - вдохновенные идеалисты, мудрые и четко разграничивающие свет и тьму, приносящие помощь в трудный момент. Они преданы высшим идеалам, обладают склонностью к философии и миротворчеству. Они весьма таинственны и загадочны в своем поведении, постоянно за всем следят и умеют незаметно оказать помощь.
30. Кабан (1935, 1967, 1999)
Люди, рожденные в год Вепря, храбры, отважны, бесстрашны, решительны. Вепрь всегда готов дать отпор врагу, стремится к первенству. Он умеет верно оценивать свои силы и не приемлет бесцельных действий.
31. Сова (1936, 1968, 2000)
У людей с этим тотемом свой график жизни, они могут днем спать, а ночью бодрствовать. Из них выходят провидцы, предсказатели будущего, организаторы тайных обществ. Эти люди весьма замкнуты, склонны к мистицизму и мнительны.
32. Сокол (1937, 1969, 2001)
Для Соколов характерна какая-то бесшабашность. Правда, потом они могут жалеть о сделанном, но удержаться не могут. Они могут сделать много хорошего при мудром руководстве, но никогда не потерпят диктата над собой.
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