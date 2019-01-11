Появилось четкое фото нового космического корабля Starship от SpaceX, который американская частная компания Илона Маска будет использовать для тест-запусков и сбора телеметрии. Соответствующий снимок глава компании показал 11 января у себя в Twitter.

"На стартовой площадке SpaceX в Техасе только что была закончена сборка тестовой ракеты Starship. Это настоящее фото, а не иллюстрация", - написал он.

По словам Маска, этот вариант ракеты, который называется Starship Hopper (по аналогии с Grasshopper - тест-ракетой, на которой SpaceX отрабатывала технологии Falcon 9), будет использован для суборбитальных тестов типа VTOL - "вертикально взлетел и сел".

И, наконец:

Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

А вот сравнение различных ракет проекта от иллюстратора Kimi Talvitie:

Испытательные полеты пройдут на площадке компании в Бока-Чика, штат Техас, - там, где Starship Hopper и был собран. По словам Маска, пробный тест-запуск "Стархоппера" может произойти в ближайшие недели.

19 ноября 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень - Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы.

В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Так будет выглядеть полет Starship на ступени Super Heavy:

Тест-полеты Grasshopper:

Ранее мы писали о том, что Илон Маск облегчит путешествия для украинцев.