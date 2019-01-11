Сліпе правосуддя. Уже понад рік суд не може ухвалити вирок Анатолію Чивікову - підозрюваному в убивстві ветерана АТО та голови спілки мігрантів України Сергія Олійника. Судові засідання постійно переносять. Чому? - дізнавалася Анастасія Старовойт.

Понад рік минув від того страшного дня для родини Олійників. У столиці, біля Золотих Воріт, п'яний чоловік убив ветерана АТО Сергія Олійника. Загиблий захищав свого сина - музиканта, який грав для перехожих на вуличному піаніно. Саме син і дружина загиблого ветерана стали одними з очевидців цього звірячого вбивства.

"Я видела конкретно нападающего, я его и до этого видела. Я слышала, как он много раз угрожал - он подходил к нам и провоцировал. Он периодически подходил с угрозами "я тебя зарежу". Мы просто сидели с мужем, когда мы видим, что он идет к нам, очень быстрым шагом, а руки были за спиной, он из-за спины нож - и получилось, сразу в сердце", - розповідає Галина Олійник, дружина вбитого.

Тоді зловмисника - це Анатолій Чивіков - затримали. Знайшли і знаряддя вбивства - ніж, опитали свідків. Але замість максимальних 15 років за ґратами, Чивіков досі чекає на вирок у СІЗО.

"Год и 7 месяцев! Хотя все улики есть, все доказательства и свидетели! Мы приходим в зал, а убийца просто смотрит тебе в глаза и улыбается", - обурений Ярослав Олійник, син убитого.

Родина вбитого впевнена - процес затягують умисно. Засідання постійно переносять, а термін утримання під вартою продовжують - щоб уникнути реального покарання.

"Они каждый раз просят перевести убийцу под домашний арест, но как вы сами понимаете, статья 115 - убийство, - она не предрасполагает, чтобы убийцу переводили под домашний арест. Но они требуют этого каждый раз! Естественно, наша сторона против всегда", - розповідає Ярослав Олійник, син убитого.

Сьогодні на чергове засідання не з'явився один з трьох адвокатів підсудного. Через це захист Чивікова знову просить його перенести. Ба більше - випустити підсудного під заставу.

"Можливо не всі докази у них є, які їм потрібно надати суду, тому можна допустити, що це затягування з метою зібрати ще якісь докази, яких у них не вистачає", - зазначив В'ячеслав Кобелецький, адвокат потерпілого Олійника.

Та рішення суду незмінне - продовжити термін утримання Чивікова у СІЗО ще на два місяці. До 10 березня.

"Сторона захисту абсолютно не задоволена позицією суду, зокрема тим фактом, що суд сам ініціює питання щодо строку тримання під вартою, оскільки ми вважаємо, що тим самим порушується певна змагальність процесу", - заявив Ян Войніканіс-Мирський, адвокат Анатолія Чивікова.

Родина загиблого ветерана все ж таки сподівається на правосуддя, а Ярослав Олійник готується до великого благодійного концерту, який присвятить пам'яті вбитого батька.