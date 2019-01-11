Вибух метану стався на шахті у Дніпропетровській області. Постраждали п'ятеро гірників. Їх з опіками різного ступеня доправили до Павлоградської міської лікарні.

Як повідомили у прес-службі підприємства, вибух стався на глибині понад 300 метрів. На поверхню підняли 180 шахтарів. Роботу копальні тимчасово припинили і задіяли план ліквідації аварії. Її причини встановлюють.