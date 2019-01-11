Стиральная машинка упрощает нашу жизнь и позволяет тратить время на что-нибудь более увлекательное, чем ручная стирка белья. Когда прибор выходит из строя, у многих людей случается паника, ведь новая стиралка стоит недешево. Но не спешите расстраиваться, чаще всего поломку исправляют, заменив только некоторые детали.

Как определить причину поломки

Перед тем как заказывать запчасти для стиральной машины в интернет-магазине Patok, нужно узнать, что именно сломалось. Диагностировать неполадку самостоятельно довольно сложно, ведь стиралки разных производителей отличаются конструкцией. А если сбой произошел в электронике, лучше сразу вызвать специалиста. Но все же, давайте рассмотрим самые распространенные поломки механической системы, чтобы вы могли ориентироваться в ситуации.

Неисправность ТЭНа

Если после стирки ваше белье холодное, хотя вы выставили высокую температуру, если замечаете на нем частицы накипи – это признаки неисправности ТЭНа. Ситуация может усугубиться и в итоге прибор начнет бить током, случится короткое замыкание. Поэтому оттягивать с ремонтом нельзя, срочно вызывайте мастера. И лучше отключите стиральную машину с розетки.

Причинами поломки ТЭНа являются: плохое качество воды, перепады напряжения, длительная эксплуатация.

Засорился фильтр

Эта маленькая и недорогостоящая деталь играет важную роль в нормальном функционировании машины. Если вы заметили, что вода плохо набирается, лучше срочно прочистить или заменить фильтр, иначе можно дождаться протекания. Плохая подача и слив воды также может быть признаком неисправности других деталей, например, шланга или клапана.

Слетел или порвался ремень

Длительный срок эксплуатации стиральной машины, постоянные перегрузы бака одеждой приводят к проблемам с приводным ремнем. Машина начинает гудеть во время работы и останавливается, программа запускается, но барабан не крутится. Подбор и установку ремня доверьте специалисту, ведь, например, чрезмерное натяжение этой детали в итоге приведет к еще большим проблемам со шкивом, подшипниками, сальником.

Как видите, определить поломку по внешним признакам очень сложно, для детальной диагностики нужно разбирать машинку. Если вы не разбираетесь в ремонте бытовой техники, лучше не рискуйте чинить ее самостоятельно, чтобы потом не платить еще больше. Пусть мастер скажет вам, что конкретно сломалось и какие детали нужно заказывать.

А еще следите за тем, чтобы необходимые запчасти были надлежащего качества и подходили именно к вашей модели стиральной машины. С этим вам помогут специалисты интернет-магазина Patok. Пусть ваша техника служит долго!