В НБУ назвали причины снижения инфляции до пятилетнего минимума [ Редактировать ]
Жесткая монетарная политика Национального банка Украины стала главной причиной замедления инфляции по итогам 2018 года до пятилетнего минимума - 9,8%. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на комментарий НБУ.
Как отметили в НБУ, снижение инфляции свидетельствует о развороте тренда роста инфляции, который наблюдался в 2017 году, и ослаблении фундаментального инфляционного давления на украинскую экономику.
НБУ напоминает, что постепенное повышение учетной ставки началось с октября 2017 года с учетом усиления инфляционных рисков. В течение прошлого года для снижения инфляции до целевых ориентиров в среднесрочной перспективе НБУ четыре раза повышал учетную ставку - всего на 3,5 п.п. до 18,0% годовых. Это обусловило повышение процентных ставок и, соответственно, давало стимулы для увеличения сбережений. Кроме того, это привело к укреплению курса гривны к валютам стран - основных торговых партнеров Украины.
"Также замедление инфляции происходило благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для украинского экспорта на внешних рынках в первой половине года и рекордному урожаю зерновых во втором полугодии, которые поддерживали высокое предложение валюты на межбанковском валютном рынке, а также создавали условия для укрепления курса гривны", - говорится в комментарии.
Расширение внутреннего предложения отдельных продуктов питания благодаря высокому урожаю фруктов и масличных культур, увеличение производства продукции птицеводства, а также снижение мировых цен на продукты питания было дополнительными факторами, отметили в НБУ.
Ранее мы писали о том, что НБУ назвали сумму переводов украинцев из-за границы.
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