Жительница Китая потеряла способность слышать мужчин из-за редкого заболевания. В начале января китаянка по фамилии Чен из города Сямынь, провинция Фуцзянь, начала слышать звон в ушах, также девушку постоянно тошнило. Она решила, что на следующий день все пройдет, и легла спать, но этого не произошло. Более того, к утру Чен перестала слышать, что говорил ее молодой человек. Китаянка отправилась в больницу, где с удивлением обнаружила, что различает только женские голоса, сообщает издание Daily Mail.

Отоларинголог Сяоцин предположила, что Чен потеряла способность слышать низкочастотные звуки. Доктор сочла, что развитие заболевания мог спровоцировать стресс. Пациентка призналась, что в последнее время работала допоздна и не высыпалась. Сяоцин назначила девушке лечение и ожидает, что вскоре к Чен вернется слух.

Подобная аномалия случается очень редко - примерно у одного из 13 тысяч пациентов с нарушениями слуха.

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