Спасатели рассказали, что именно спасло жизнь туристу, который заблудился в горах. Об этом сообщила пресс-секретарь ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр, пишет "Укринформ".

"У него обморожение конечностей, врачи говорят, что состояние стабильное", - уточнила она.

Лыжник, которого искали 4 дня и нашли ночью, сейчас в реанимации. Батыр добавила, что история спасения лыжника уникальна.

Туриста спасли навыки выживания в экстремальных условиях и хорошая экипировка.



Киевлянин Игорь Грищенко является опытным горнолыжником. В Киеве он работает профессиональным тренером и является президентом Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.

Ранее мы писали о том, что в Карпатах нашли пропавшего лыжника.