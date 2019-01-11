Спасение туриста в горах: как мужчина выживал 4 дня [ Редактировать ]
Спасатели рассказали, что именно спасло жизнь туристу, который заблудился в горах. Об этом сообщила пресс-секретарь ДСНС в Закарпатской области Наталия Батыр, пишет "Укринформ".
"У него обморожение конечностей, врачи говорят, что состояние стабильное", - уточнила она.
Лыжник, которого искали 4 дня и нашли ночью, сейчас в реанимации. Батыр добавила, что история спасения лыжника уникальна.
Туриста спасли навыки выживания в экстремальных условиях и хорошая экипировка.
Киевлянин Игорь Грищенко является опытным горнолыжником. В Киеве он работает профессиональным тренером и является президентом Украинской молодежной ассоциации экстремальных видов спорта.
Ранее мы писали о том, что в Карпатах нашли пропавшего лыжника.
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