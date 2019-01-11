Бабушка накормила внучку и получила 150 тысяч долларов [ Редактировать ]
Американка выиграла крупную сумму в лотерею, купив билет во время подготовки к семейным посиделкам. Об этом сообщает информационный портал UPI.
В начале января жительница города Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, Линда Барнс пообещала внучке устроить семейный ужин с тако - мексиканскими лепешками из кукурузной муки с начинкой из мяса, овощей и бобов. Перед тем как начать готовить, женщина обнаружила, что ей не хватает нескольких ингредиентов.
Несмотря на дождь и холод, американка отправилась в магазин, и во время выбора покупок ее взгляд упал на билеты новой мгновенной лотереи. Барнс купила один из них и отправилась домой. Там она стерла защитный слой и обнаружила, что выиграла главный приз в 150 тысяч долларов.
По данным организаторов, шанс сорвать главный куш в лотерее составляет примерно один к миллиону.
Ранее мы писали, что пенсионер сорвал джекпот.
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