У 34-річного Ігоря Грищенка, якого напередодні ввечері знайшли у Карпатах, обморожені пальці ніг. Цієї ночі київського туриста доправили в реанімацію Свалявської лікарні. Він притомний.

Лікарі кажуть, Ігор "народився в сорочці", адже інших видимих пошкоджень у нього не виявили.

Нагадаємо, чотири дні чоловік блукав у горах, де сніг подекуди сягав трьох метрів, а температура повітря була -20. Зрештою, йому вдалося вийти в зону покриття мобільного зв'язку і зателефонувати на лінію 101. Ігор повідомив, що перебуває в будиночку лісника, поруч із річкою.

Наразі екстремала транспортують в обласну лікарню Закарпаття, де медики намагатимуться врятувати обморожені частини тіла.

Нашим журналістам вдалося з ним поспілкуватися:

"В горах, при такій температурі, що вас врятувало?"

"Жага до життя, жага до життя і сім'я, дитина. Я не знав куди я йду. Я спускався вниз, шукав якогось спасіння, ночував - дві холодні ночі було, дві ночовки було. Руками копав сніг, робив такі лунки, щоб врятуватися, танцював кожні 15 хвилин, ну це було - жах, це жах!", - розповів Ігор Грищенко, турист з Києва.