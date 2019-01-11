США отвергли аргументы главы МИД Германии Хайко Мааса в поддержку "Северного потока-2". Об этом пишет издание Handelsblatt.

"Вы сегодня пишете о комментарии Мааса по "Северному потоку-2" и санкциям и говорите, что это должно быть европейское решение? Если это так, то мы призываем вас вспомнить о том факте, что Европа высказалась, Европейский парламент в декабре принял резолюцию, призывающую к отмене "Северного потока-2". Спасибо!" - сообщили представители посольства США вскоре после выступления главы МИД Германии.

Ранее Моравецкий заявил о том, что "Северный поток-2" необходим для шантажа Украины и Польши.