Во время войны олигархи должны платить 95% налога в государственную казну, считает Тарас Костанчук, руководитель ОО "Военно-патриотическое объединение участников АТО "Сармат".

По мнению ветерана АТО, опубликованном в виде видеообращения на его ФБ-странице, в Украине нужно побороть понятие "олигархата" как таковое.

"Взять за горло, за штаны, за шиворот каждого олигарха ... Каждого олигарха надо заставить подписать с государством некий "мирный договор"- по которому они, во-первых, должны оплатить все наши долги перед МВФ и другими кредиторами, так как они непосредственно виноваты, что мы все в этой долговой яме. В том, что мы - украинцы в долгах - виновата вся эта система, которую сделали и поддерживали олигархи. Поэтому пусть получают деньги где угодно - с банковских, офшорных счетов - и гасят эти долги перед МВФ и другими кредиторами", - сказал общественный активист.

По мнению Костанчука, на время войны с Россией - до полного возвращения наших территорий - олигархи должны платить 95% налог в государственную казну.

Кроме того, олигархи должны предоставить все документы, всю информацию о том, как в 90-х годах они приватизировали стратегические и все другие государственные предприятия, а затем добровольно уплатить разницу от настоящей стоимости тех предприятий.

Также бывший командир штурмовой группы добровольческого батальона "Донбасс" считает, что олигархи должны письменно отказаться от вмешательства в политическую жизнь страны: "Хочешь стать политиком? Стань членом одной партии и ей платы взносы, прозрачно и понятно для всех", - заявил Тарас Костанчук.