Меган Маркл появилась на публике в одежде для беременных [ Редактировать ]
Меган Маркл, которую последний раз видели на рождественской службе еще в конце декабря, совершила свой первый выход в наступившем году.
Такую честь заслужило благотворительное сообщество под названием Smart Works, помогающее женщинам, патроном которого стала герцогиня Сассекская.
По такому случаю Меган надела скромное черное облегающее платье бюджетного бренда Hatch, поверх которого набросила чуть более роскошное бежевое пальто от Oscar de la Renta. Примечательно, что несмотря на беременность, герцогиня также надела черно-белые туфли-лодочки с анималистичным принтом на довольно высоком каблуке.
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