Ученые доказали экспериментально, что диабет приходит к тем, кто не желает полноценно завтракать. То есть, люди, просыпающиеся утром, выпивающие чашку кофе или чая с сигаретой, рискуют заболеть диабетом с медикаментозной зависимостью на треть больше от всех, подвергшимся исследованию, пишет "Медицина 2.0".



Итак, эксперименты показали, что люди, предпочитающие плотный завтрак, в течение дня обходятся без вредных перекусов, включающих сладости, жирные добавки с кокосовым маслом и прочие излишества.



Кроме того, ученые обнаружили таинственную зависимость между пропуском завтрака и более обильным обедом, который буквально разрушает желудок своим количеством.



Ученые из Германии призывают сократить количество калорий, потребляемых в обеденное время, а утром, употреблять злаки, которые насытят организм и устранят опасность диабета

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