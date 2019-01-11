В субботу, 12 января, в Украину придут метели и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

11 января 2019 в Украине порывы ветра до 20 м/с, исключением являются западные и северные регионы страны. Кроме того, в центральных и восточных областях наблюдается мокрый снег и дождь, местами гололед.

Синоптики сообщают, что прирост снежного покрова до 15 см ожидается 11 января в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь сегодня местами значительный мокрый снег и метели, а в южных областях сегодня ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.

"12 января ночью и утром в восточной части Украины порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности", - говорится в сообщении.

Ранее появился список самых проблемных автодорог в Украине.