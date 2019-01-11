В Украине завтра местами ожидаются метели и сильный ветер [ Редактировать ]
В субботу, 12 января, в Украину придут метели и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
11 января 2019 в Украине порывы ветра до 20 м/с, исключением являются западные и северные регионы страны. Кроме того, в центральных и восточных областях наблюдается мокрый снег и дождь, местами гололед.
Синоптики сообщают, что прирост снежного покрова до 15 см ожидается 11 января в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Здесь сегодня местами значительный мокрый снег и метели, а в южных областях сегодня ожидаются осадки преимущественно в виде дождя.
"12 января ночью и утром в восточной части Украины порывы ветра 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, гололед. Осложнения погодных условий отвечают первому (желтому) уровню опасности", - говорится в сообщении.
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