В Чернигове вводят карантин [ Редактировать ]
В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом власти Чернигова приняли решение ввести карантин в образовательных и лечебных учреждениях. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.
Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболевания гриппом и ОРВИ на территории города.
Начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар сообщил, что по результатам совещания с главными врачами городских больниц и в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мероприятий.
"Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных и т.д.", - отметил он.
Ранее мы писали, что от гриппа умерли два человека.
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