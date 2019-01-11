В связи с превышением эпидпорога заболеваемости гриппом власти Чернигова приняли решение ввести карантин в образовательных и лечебных учреждениях. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает пресс-служба Черниговского горсовета.

Соответствующее решение принято на заседании городского оперативного штаба для координации действий по предотвращению распространения заболевания гриппом и ОРВИ на территории города.

Начальник управления здравоохранения городского совета Владислав Кухар сообщил, что по результатам совещания с главными врачами городских больниц и в соответствии с приказом управления здравоохранения горсовета в городе будет проводиться целый комплекс ограничительных мероприятий.

"Прежде всего, это ограничение свободного доступа в стационарные отделения больниц для посетителей, некоторые из них будут перепрофилированы, где будут создаваться специальные палаты для больных и т.д.", - отметил он.

Ранее мы писали, что от гриппа умерли два человека.