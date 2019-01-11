Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму [ Редактировать ]
С 25 ноября 2018 года по 10 января 2019 года в Украине оформили 24,6 тысяч "евроблях" на сумму 1,5 млрд гривен, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.
Общая сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации составила 1 млрд 566 млн грн (из них 158,2 млн грн - пошлина, 495,5 млн грн - НДС, 738 млн грн - акцизный налог, 174,1 млн грн - средства, которые были добровольно уплачены гражданами в госбюджет для освобождения от административной ответственности за нарушение таможенных режимов).
"Все таможенные платежи, которые поступают от таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации, направляются в Пенсионный фонд Украины", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинцам не нужно дополнительно проводить перерегистрацию машины.
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