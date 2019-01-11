В Пуэрто-Рико жестоко убили скандального рэпера [ Редактировать ]
В Сан-Хуане, столице Пуэрто-Рико, застрелили популярного рэпера Кевина Фрэта. 24-летнего исполнителя убили 10 января, сообщает BBC.
Неизвестные выстрелили в рэпера восемь раз, когда он ехал на мотоцикле. Убийцу пока не поймали. От полученых ранений артист скончался в больнице.
Кевин Фрэ - первый латиноамериканский трэп-артист, который признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, чем вызвал настоящий скандал в своей стране. Рэпер также выступал в защиту прав ЛГБТ-сообщества.
Публичные люди часто становятся жертвами нападений. Ранее новоиспеченного мэра убили спустя час после назначения.
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