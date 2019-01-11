Китай показал мягкую посадку на обратную сторону Луны (видео) [ Редактировать ]
Национальное космическое управление Китая показало видео первой в истории человечества мягкой посадки на обратную сторону Луны.
China National Space Administration releases video recording of entire soft landing on moon's far side by China's #ChangE4 probe pic.twitter.com/bbp1ul2gq7— CGTN (@CGTNOfficial) January 11, 2019
Посадочный аппарат с луноходом "Чанъэ-4" прилунился в бассейне Южный полюс - Эйткен третьего января. Китай стал первой страной, которая осуществила высадку на обратную сторону спутника Земли.
Также землян порадовали новой фотографией Земли и Луны.
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