В Apple разработали смарт-одежду [ Редактировать ]
Американская компания Apple запатентовала технологию, позволяющую создавать смарт-одежду. Соответствующий документ появился на сайте Ведомства по патентам и товарным знакам США.
Технология называется "ткань со встроенными электрическими компонентами" (Fabric With Embedded Electrical Components). Одежда из такого материала сможет подключаться к смартфону.
Ткань состоит из "проводящих» волокон, распространяющих электрический сигнал, и "изоляционных" для внешних слоев одежды.
Смарт-одежда сможет подключаться к iPhone по беспроводному соединению, собирать и передавать данные о состоянии и здоровье человека, воспроизводить музыку через встроенные наушники.
Ранее мы писали, что Apple будет собирать смартфоны в Индии.
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