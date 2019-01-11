Людмила Денисова встретится с российским омбудсменом [ Редактировать ]
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела телефонный разговор с российским омбудсменом Татьяной Москальковой.
"Мы обсудили вопросы организации нашей с ней возможной встречи в понедельник в Москве. Я выразила свою полную готовность встретиться с ней, ведь тем для обсуждения у нас очень много", - написала Денисова на своей странице в Facebook.
Украинский омбудсмен также запросила у Москальковой информацию о соблюдении прав украинских политзаключенных - Олега Сенцова, Романа Сущенко, Владимира Дудки, Станислава Клыха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Кязыма Аметова, Асана Чапуха и многих других. Денисова отметила, что по всем она направила соответствующие письма и ждет ответов до сих пор.
Ранее Европарламент призвал Россию освободить Олега Сенцова.
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