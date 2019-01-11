11 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская спринтерская гонка.

Немецкий Оберхоф подготовил небольшое испытание для спортсменов в виде тумана и порывистого ветра, справились с которым далеко не все. Лидеры тотала один за другим допускали промахи, что, несомненно, радовало, однако украинцы ответили той же монетой.

Наши биатлонисты условно разделились на два лагеря: первые закрыли все мишени на стрельбе лежа и провалились на "стойке" (здесь речь идет о Дмитрие Пидручном и Артеме Приме, допустившими два и три промаха соответственно), вторые же (Сергей Семенов и Руслан Ткаленко) после каждого из огневых рубежей отправлялись на штрафной круг. Для последнего спринт вовсе стал дебютной гонкой не только в 2019 году, но и в этом биатлонном сезоне. Так что, вполне закономерный результат, хотя все ожидали большего.

Как итог, в субботнем "пасьюте" Украина будет представлена тремя спортсменами, за исключением Руслана Ткаленко, которому не хватило всего немного. Лучше всех ходом был Дмитрий Пидручный, проиграв лидеру ногами чуть больше одной минуты.

Триумфатором гонки стал Александр Логинов, который сегодня прыгнул выше головы и на последнем круге чистым ходом обошел лидера тотала Йоханнеса Бе, финишировавшего следом за российским спортсменом. Для 26-летнего биатлониста индивидуальное "золото" стало первым на этапах Кубка мира, а также позволило укрепиться на второй строчке общего зачета.

Швед Себастьян Самуэльсон в упорной борьбе с Бенедиктом Доллем и Арндом Пайфером завоевал "бронзу". Обладатель Большого хрустального глобуса прошлого сезона француз Мартен Фуркад вновь очутился за пределами пьедестала и цветочной церемонии, завершив гонку на седьмом месте.

Спринт. Мужчины:

1. Александр Логинов (0+0) 25:50,9

2. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) +25,2

3. Себастьян Самуэльссон (0+0) 36,8

...

25. Дмитрий Пидручный (0+2) +2:05,0

37. Сергей Семенов (1+1) +2:26,8

48. Артем Прима (0+3) +2:47,2

61. Руслан Ткаленко (1+1) +3:07,3

Днем ранее состоялась женская спринтерская гонка, в которой украинки оказались в шаге от заветного подиума.