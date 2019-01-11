10 января Кассационный административный суд в составе Верховного Суда частично удовлетворил апелляционную жалобу народного депутата Украины, представителя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василия Нимченко на решение Шестого апелляционного административного суда, который отказал в рассмотрении иска о признании противоправным и недействительным постановления Центральной избирательной комиссии № 274 от 31 декабря 2018 года, предусматривающего ликвидацию в зарубежном округе на территории Российской Федерации избирательных участков и определение местом голосования на выборах президента дипучреждений Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

Вместе с тем такое решение Верховного Суда, как высшего судебного органа в украинской системе судопроизводства, говорит о том, что судьи, вынося вердикт, руководствовались не чувством долга, не присягой и внутренними убеждениями, а политической целесообразностью. Необходимо констатировать, что судьи Верховного Суда проигнорировали статью 55 Конституции, которая гарантирует право на обжалование в суде решений, действий или бездействия органов государственной власти, должностных и служебных лиц. А также часть вторую статьи 19 Основного Закона, которая обязывает органы государственной власти и их должностных лиц действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины. Принятое решение является дискриминационным по отношению к миллионам наших сограждан, которые проживают, учатся или работают в РФ (налицо дискриминация по признаку места жительства), и самым циничным образом попирает конституционные права гражданина как субъекта избирательного процесса.

Мы стали свидетелями грубейшей манипуляции Центральной избирательной комиссии – постоянно действующего коллегиального государственного органа, который должен руководствоваться Конституцией и законами Украины, а вместо этого принимал решение на основе некоего засекреченного циркуляра МИД.

К сожалению, Верховный Суд, поддержав постановление ЦИК, основанное на представлении МИД, встал на сторону власти, тем самым нарушив права украинских граждан как учредителей власти. Суд не проверил и не дал оценку приведенным фактам о том, что закономерным следствием противоправного постановления ЦИК является нарушение прав и интересов избирателя, сужение объема и содержания избирательного права, которое заключается в том, что его реализация стала невозможной вследствие создания негативных условий и других обстоятельств, унижающих достоинство избирателя и нарушающих его право на свободу волеизъявления.

Таким образом, судьи Верховного Суда, как (еще раз хотим акцентировать внимание) высшего судебного органа в украинской системе судопроизводства, вместо того чтобы придерживаться принципов беспристрастности, профессионализма и стандартов справедливого судейства, стали участниками политического проекта власти, позволяя ей воплотить в жизнь одну из грязных предвыборных политтехнологий, направленных на то, чтобы обеспечить "правильное" голосование.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" как единственная политическая сила в Украине, находящаяся в оппозиции к власти, ответственно заявляет: мы будем отстаивать конституционные права и свободы наших граждан и обратимся в международные правовые институции, в том числе в Европейский суд по правам человека.