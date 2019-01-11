"ПриватБанк" в ночь на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети, сообщили в пресс-службе финучреждения.

С 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены. Утверждается, что очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центра необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций.

"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.