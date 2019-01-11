"ПриватБанк" приостанавливает работу [ Редактировать ]
"ПриватБанк" в ночь на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети, сообщили в пресс-службе финучреждения.
С 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены. Утверждается, что очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центра необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций.
"Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка", - говорится в сообщении.
по теме
Королевский размах: во сколько обошелся гардероб Меган Маркл в 2018 году
Практически все вещи герцогини Сассекской изготовлены люксовыми модными домами
Во Львове нашли тела двух туристов
В одной из квартир Львова были обнаружены тела двух туристов
"Страшно и удивительно": в музее засняли призрака (видео)
Исследователь паранормальных явлений Стив Вессон на камеру заснял необычное явление
Украина заработала на "евробляхах" рекордную сумму
По состоянию на 10 января украинцы розтаможили более 24 тыс. автомобилей
Цены на топливо: почем бензин, автогаз и ДТ 11 января
В пятницу, 11 января, розничные цены на бензин и дизельное топливо по сравнению с предыдущим торговым днем изменились