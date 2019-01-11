Щасливо завершилася чотириденна пошукова операція на Закарпатті. Тут шукали лижника, який зник, заблукавши у горах, у переддень Різдва.

Зараз тридцятичотирирічний киянин Ігор Грищенко, якого напередодні ввечері знайшли, перебуває в Закарпатській обласній лікарні. Медики намагаються врятувати обморожені кінцівки туриста. Чоловікові довелося чотири доби блукати у горах, де сніг подекуди сягав трьох метрів, а температура повітря була -20.

Густий туман та сильний вітер розлучив Ігоря та його друга Віталія ще 6-го січня. Лижники заблукали у Карпатах в районі гори Гимба. Віталія знайшли наступного дня. Ігор з поля зору рятувальників зник. Шукали чоловіка кілька десятків гірників, лісники, волонтери, поліцейські з собаками - та марно. Уже сумнівалися, що знайдуть живим. Однак після трьох днів пошуків, він подзвонив.

"Телефон був не заражений. Телефон відігрівав під мишкою потім включався на якийсь час потім відключався. Нема зв'язку там де я був там нема не зв'язку нічого нема. Я на сіновалі знайшов зв'язок", - говорить Ігор Грищенко врятований лижник.

Аби зігрітися танцював. Дві ночі спав у лунках, які викопував у снігових наметах. Згодом вийшов на будиночок лісників. Там Ігорю вдалось розпалити вогнище, відігрітися. На четвертий день чоловік почув звук мотора гвинтокрила. Зрозумів його розшукують. І знову спробував зателефонувати рятувальникам.

"Після дзвінка, рятувальникам вдалось визначити місце перебування Ігоря. Лижник знаходився у районі села Березники, що на Свалявщині, біля підніжжя гори Стій. О його відшукали та передали медикам. Лікарі кажуть - чоловік народився у сорочці", - говорить Олександр Гуляк, начальник гірської пошуково-рятувальної частини ДСНС в Закарпатській області.

"На даний момент є переохолодження двох нижніх кінцівок стопні, десь друга третя стопінь. Всьо. Сумніваюся що вони збережуться. Покаже час. Його спасло, лісничий домік. Він там десь дві чи три сутки побував. Розклав вогня сіно там було. Що закутався в сіні. І то його спасло", - говорить Михайло Гелета, завідувач реанімаційним відділенням Свалявської ЦРЛ.

Аналізи заблукалого у горах, майже у нормі, немає і запальних процесів. І це все після чотирьох діб у 20 градусний мороз. Сніг у Карпатах у ті дні подекуди сягав трьох метрів. Нині киянин - у Закарпатській обласній лікарні. Медики намагаються врятувати обморожені кінцівки.

"Я, як лікар бачу,що є шанс на часткове відновлення. Я думаю, що з стопами в нього нічого не буде, а з пальцями не конкретно. Йому проводиться інфузійна терапія,судинні препарати", - говорить Юрій Яцина, головний лікар Закарпатської обласної лікарні.

Врятований турист, за пошуками якого спостерігала чи не вся країна, радіє, що незабаром зможе обняти рідних. Та дякує за життя тим, хто чотири доби робив усе для його порятунку.

"Які емоції були коли рятувальтників побачили? Ну, це як народився знову. Це дуже важко, дуже страшно. І ніколи не робіть дурниць, ніколи не робіть, тому що дурниця може коштувати життям і це дуже страшно. Найбільше мрія зараз? Жити. Ваша найбільша мрія жити. Так жити", - говорить Ігор Грищенко, врятований лижник.