Дві ворожі провокації зафіксовано сьогодні вранці на півдні Донеччини. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по оборонцях Водяного та Гнутового.

Одного армійця поранено... Минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції тричі. Жоден український боєць не постраждав. Окупанти били з мінометів 82-го калібру по селищу Жовте, на Луганському напрямку, і атакували позиції ЗСУ на приморській ділянці. Українські армійці вогнем у відповідь знищили одного найманця, двох поранили. Геннадій Вівденко - з передової.

Вид українських окопів зараз нагадує ландшафт Арктики чи Антарктики. Сніг весь час збирають, чистять. однак снігопад знову засипає траншеї.

Сніговий бруствер сягає одного-двух метрів. Аномальні снігопади. Досвідчені бійці не пам'ятають такої зими протягом п'яти років війни.

"Така зброя єсть, у нас лопата боролися із снігом а що нам робити. Не надовго допомагає, десь на пару годин", - говорить Євген.

"Щас може менше ДРГ бо щас сніг. Важко прокрастись до позицій. Ну, а нашим. Батьківщину захищати не трудно", - говорить Геннадій.

Однак спроби ворожих вилазок на наші позиції частішають. Українські солдати демонструють трофей шолом найманців. На відміну від наших із високомолекулярного платика - цей з кевлару. Виробництво та маркування із Російської Федерації.

"У нас таких касок нема в Україні. Вони в таких касках передвигаються".

Після навчань одна із найбоєздатніших українських бригад зайшла на напрямок окупованого донецька. Відразу - з коліс потрапила під обстріли противника.

"Провокують, дають знати, що вони там є. Що бачуть, що не сплять. Ну й ми так само. Заспокоюємо. Ми тут ми на місці, ворог не пройде", - говорить Роман.

"Завжди готові дати відсіч і навіть піти у наступ, але наказу у наступ немає. Всі хлопці досвідчені були в боях. На війні як на війні, треба давати відсіч і гнати окупанта з нашої землі", - говорить Віктор.

Наші воїни з передової свідчать після нового року російські найманці збільшили кількість піхотних атак малими групами у бік українських позицій.

"Бувають вилазки, але справляємося. Когда возникает угроза мы конечно же отвечаем", - говорить В'ячеслав.

Погода на фронті у Луганській та Донецькій областях за прогнозами синоптиків обіцяє бути мінливою. Мороз та сніг щодня буде змінюватися холодним дощем. Щодві години українські бійці на донецькому напрямку розчищають траншеї та бліндажі.