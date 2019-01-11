На Донбасі продемонстрували військові трофеї [ Редактировать ]
Дві ворожі провокації зафіксовано сьогодні вранці на півдні Донеччини. З гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська вели вогонь по оборонцях Водяного та Гнутового.
Одного армійця поранено... Минулої доби бойовики обстрілювали українські позиції тричі. Жоден український боєць не постраждав. Окупанти били з мінометів 82-го калібру по селищу Жовте, на Луганському напрямку, і атакували позиції ЗСУ на приморській ділянці. Українські армійці вогнем у відповідь знищили одного найманця, двох поранили. Геннадій Вівденко - з передової.
Вид українських окопів зараз нагадує ландшафт Арктики чи Антарктики. Сніг весь час збирають, чистять. однак снігопад знову засипає траншеї.
Сніговий бруствер сягає одного-двух метрів. Аномальні снігопади. Досвідчені бійці не пам'ятають такої зими протягом п'яти років війни.
"Така зброя єсть, у нас лопата боролися із снігом а що нам робити. Не надовго допомагає, десь на пару годин", - говорить Євген.
"Щас може менше ДРГ бо щас сніг. Важко прокрастись до позицій. Ну, а нашим. Батьківщину захищати не трудно", - говорить Геннадій.
Однак спроби ворожих вилазок на наші позиції частішають. Українські солдати демонструють трофей шолом найманців. На відміну від наших із високомолекулярного платика - цей з кевлару. Виробництво та маркування із Російської Федерації.
"У нас таких касок нема в Україні. Вони в таких касках передвигаються".
Після навчань одна із найбоєздатніших українських бригад зайшла на напрямок окупованого донецька. Відразу - з коліс потрапила під обстріли противника.
"Провокують, дають знати, що вони там є. Що бачуть, що не сплять. Ну й ми так само. Заспокоюємо. Ми тут ми на місці, ворог не пройде", - говорить Роман.
"Завжди готові дати відсіч і навіть піти у наступ, але наказу у наступ немає. Всі хлопці досвідчені були в боях. На війні як на війні, треба давати відсіч і гнати окупанта з нашої землі", - говорить Віктор.
Наші воїни з передової свідчать після нового року російські найманці збільшили кількість піхотних атак малими групами у бік українських позицій.
"Бувають вилазки, але справляємося. Когда возникает угроза мы конечно же отвечаем", - говорить В'ячеслав.
Погода на фронті у Луганській та Донецькій областях за прогнозами синоптиків обіцяє бути мінливою. Мороз та сніг щодня буде змінюватися холодним дощем. Щодві години українські бійці на донецькому напрямку розчищають траншеї та бліндажі.
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