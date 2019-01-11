Дональд Трамп готовий оголосити надзвичайний стан та "майже точно" це зробить, якщо не домовиться з демократами щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою.

Про це сам очільник Білого дому заявив у розмові з журналістами. Запровадження надзвичайного стану дасть йому змогу отримати гроші на зведення огорожі - в обхід Конгресу.

Наприклад взяти їх із фонду Інженерного корпусу Армії США. Проте це неминуче потягне за собою судові позови, зазначають правознавці.

До речі, випробування так званого "зразка стіни Трампа", влаштоване Міністерством внутрішньої безпеки, провалилося. Сталеві рейки - вдалося розпиляти звичайною пилкою.