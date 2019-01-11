Дональд Трамп погрожує введенням надзвичайного стану [ Редактировать ]
Дональд Трамп готовий оголосити надзвичайний стан та "майже точно" це зробить, якщо не домовиться з демократами щодо фінансування стіни на кордоні з Мексикою.
Про це сам очільник Білого дому заявив у розмові з журналістами. Запровадження надзвичайного стану дасть йому змогу отримати гроші на зведення огорожі - в обхід Конгресу.
Наприклад взяти їх із фонду Інженерного корпусу Армії США. Проте це неминуче потягне за собою судові позови, зазначають правознавці.
До речі, випробування так званого "зразка стіни Трампа", влаштоване Міністерством внутрішньої безпеки, провалилося. Сталеві рейки - вдалося розпиляти звичайною пилкою.
по теме
Дональд Трамп погрожує оголосити в США надзвичайний стан
Яку мету переслідує Дональд Трамп, та чим це загрожує Америці?
"Шатдаун" зірвав плани Дональда Трампа
Дональд Трамп не поїде на Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі
В Сенате США заблокировали законопроекты по прекращению "шатдауна"
Лидер республиканского большинства в американском Сенате Митч Макконнелл заблокировал голосование по двум законопроектам, предложенным представителями Демократической партии и нацеленным на восстановление частичного финансирования госучреждений на фоне "шатдауна"
США та Китай домовилися про завершення торговельної війни
США та Китай заклали основу для завершення торговельної війни. Про це заявили в китайському Міністерстві торгівлі, після переговорів, які напередодні відбулись у Пекіні
США та Китай узгодили завершення торгівельної війни
Сторони розглянули питання, які сприяють залагодженню торгівельних відносин