США та Туреччина посварилися через війну у Сирії [ Редактировать ]
США почали виведення своїх військ із Сирії. Про це заявив представник міжнародної коаліції полковник Шон Раян. Скільки триватиме весь процес,- військове керівництво не розголошує з міркувань безпеки. За інформацією ЗМІ, США вже забрали деяку наземну техніку. Але раніше Трамп заявив, що частину контингенту у Сирії таки залишить. І через це вже посварився із турецьким лідером Ердоганом. Чому - розкаже Олексій Пшемиський.
У грудні президент Трамп заявив - терористи Ісламської держави переможені, дві тисячі американців, які воюють на Північному сході Сирії скоро будуть вдома. Це викликало шквал критики у союзників Вашингтона на Близькому Сході. У відставку навіть пішов міністр оборони США Джеймс Метіс.
Утім, тепер глава Білого дому каже - жодних дат не називав.
"Ми виходимо із Сирії, ми виведемо наші війська. Але я не говорив що це буде за один день. Ми ще зачищаємо ІДІЛ", - говорить Дональд Трамп, президент США.
Як стверджують експерти змінити свою позиції Трамп міг через Ізраїль. Для Тель-Авіва американські танки у Сирії - буфер між войовничим Іраном, який щороку не втрачає нагоди заявити про свою обіцянку знищити сусіда.
Заспокоїти союзників Трамп відправив свого наближеного радника Джона Болтона. У Єрусалимі той пообіцяв - США не покинуть Ізраїль.
"Ми маємо так організувати виведення військ на північному сході Сирії, щоб мати впевненість у повній поразці ІДІЛ та в тому, що бойовики не зможуть знову підняти голову. Ми маємо переконатися що Ізраїль та наші друзі у регіоні - у безпеці, і подбати про тих, хто допомагав боротися з терористами", - говорить Джон Болтон, радник Білого дому з питань нацбезпеки США.
А саме допомогти курдам, які воювали проти ІДІЛ на боці НАТО. У США запропонували дати їм зброю.
Ця заява Болтона не на жарт розлютила союзника Америки в НАТО - Туреччину, де Загони народної оборони курдів вважають терористами.
"Болтон припустився серйозної помилки, як і ті, чию думку він висловив. Не буде жодних компромісів. Ті, хто є частиною коридору для терористів через Сирію - отримають свій урок. Немає жодної різниці між рухами курдів та ІДІЛ", - говорить Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини.
В Анкарі заявили вже незабаром розпочнуть військову операцію проти воєнізованих загонів курдів біля кордонів Туреччини. Свої інтереси у регіоні має і Росія, яка давно хоче прибрати до рук нафтові родовища на Північному Сході Сирії.
Вивести війська із Сирії для Трампа частина його передвиборної обіцянки американцям - більше грошей для США, менше за кордон. Глава Білого дому нині радше турбується про стіну і мігрантів, аніж про далеких терористів. Та от заява президента США фактично дала старт гонці за вплив у майже зруйнованій Сирії, в якій змагатимуться Туреччина, Іран та Росія. І навряд чи Вашингтону так просто вдасться вийти з цієї гри. І отже вихід американських військ із регіону може затягнутися надовго.
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