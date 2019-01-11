На Дніпропетровщині на шахті імені Героїв Космосу стався вибух метану. Постраждало 5 гірників. Усі дістали опіки тіла від 9 до 60 відсотків. На час спалаху небезпечного газу у шахті працювали 182 гірники. Їх екстрено евакуювали. Що спричинило вибух, а також в якому стані постраждалі - з'ясовували наші кореспонденти.

Близько 9.00 вечора, напередодні, на шахті імені Героїв Космосу, на глибині 370 метрів прогримів вибух. У його епіцентрі опинилися 15 гірників. Максим постраждав найбільше, у нього обгоріло 60 відсотків тіла обличчя, руки, спина. Чоловік розповідає - його бригада пропрацювала лише годину, як раптом стався потужний вибух.

"Все как обычно было. Услышал только хлапок и все", - говорить Максим, постраждалий гірник.

Одразу спалахнула пожежа. У вогні опинилися п'ятеро чоловіків. Микола розповідає, на ньому зайнявся одяг. Як вдалося вибратися, пам'ятає погано. Зізнаються пощастило, що вибух не спричинив обвалу.

"Взрыв, потом сразу включились самоспасатели. Начали потихоньку выбираться. Потом за нами приехали спасатели и вывезли нас на поверхность. Довольно таки быстро эвакуировались. Выехали на поверхность уже были сотрудники больницы. Поехали в больницу сразу", - говорить Микола, постраждалий гірник.

З опіками п'ятеро гірників госпіталізували до Павлоградської міської лікарні №4. Найтяжчий Максим, у двох шахтарів обпечені 40 відсотків тіла, ще двоє наразі у задовільному стані, кажуть медики.

"У всех пострадавших в следствии взрывной волны имеет место баротравма и как следствие сотрясение головного мозга. Непосредственно при поступлении оказана вся неотложная медицинская помощь, а так же медикаментозная для корекции их состояния", - говорить Андрій Павлов, головний лікар Павлоградської міської лікарні № 4.

Поки що на копальні імені Героїв Космосу видобуток вугілля призупинено. Причини вибуху встановлюють правоохоронці. У поліції відкрили кримінальне провадження - порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Винуватцям загрожує до трьох років позбавлення волі. Постраждалих гірників, після надання їм медичної допомоги, санавіацією доправили до Дніпра. Жодних прогнозів лікарі не роблять. Попереду у пацієнтів - численні операції.