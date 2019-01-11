Засновник компанії Spacex Ілон Маск розмістив у мережі фото нового експериментального апарату Starship. Знімок він опублікував на своїй сторінці у Твіттер.

При цьому уточнив, що це - експериментальна версія апарата для відпрацювання вертикального злету і посадки і на орбіту вона виходити не буде. Натомість SpaceХ має й орбітальну версію, більшу за габаритами.

Нагадаю, космічний корабель Starship і велетенську ракету Super Heavy SpaceХ розробляє щоби здійснювати перельоти з людьми на Місяць, Марс та загалом по всій Сонячній системі.