Вартість газу може бути значно нижчою. Відповідний законопроект вже давно зареєстрований народними обранцями. Проте, нинішні тарифи на комунальні послуги перетворили життя українців - на виживання. Представники "Опозиційної платформи - За життя" відвідали селище Макарів, що на Київщині, та на всласні очі побачили умови, в яких опинилися пенсіонери. Детальніше розкаже - Наталія Шумакова.

Селище Макарів на Київщині. сьогодні тут живуть 9 з половиною тисяч людей. Місцева влада з гордістю звітує про повну газифікацію. Однак, чиновники замовчують, що далеко не всі макарівці можуть платити за новими тарифами і повноцінно обігрівати свої оселі взимку.

Людмила Іванівна мешкає в невеликій двохкімнатній квартирі. Пенсіонерка раніше отримувала субсидію. Однак нещодавно їй відмовили у допомозі від держави. Це стало шоком для жінки. Адже її пенсія - дві тисячі гривень. І за комунальні послуги відтепер треба віддати - дві тисячі. Щоб розібратися в ситуації, до Макарова з робочим візитом приїхав засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

"От вона прописана - хай вона дає свій доход, порахуйте її дохід, мій", - говорить Людмила Кухарєва, пенсіонерка.

Жінка розповідає - викручується як може. Температуру в газовому котлі знизила до мінімуму. Дні проводить в кухні, спальню не обігріває взагалі. Чому субсидію забрали, Людмила Іванівна пояснила: в квартирі приписана донька, яка виїхала в інше місто ще 10 років тому. Однак вона не хоче виписувати рідну дитину, щоб потім тій не довелося доводити право на своє власне житло.

"Ситуация абсолютно типичная, потому что когда задрали тарифы до космического уровня, и посадили всю страну на субсидии, было уже ясно, что субсидии на всех не хватит. Начали обрезать. И вот этот случай - он типичный, потому что масса людей оказались в такой ситуации. Примерно на 20% в этом году меньше людей получат субсидии, чем в 2018. Это для людей беда, потому что если взять простую арифметику, - вот у нее пенсия две тысячи гривен, а по счетам за коммунальные услуги на двухкомнатную квартиру, где она живет, надо потратить те же две тысячи гривен. 1,5 тысячи - отопление, и остальное - освещение мусор, и т.д. То есть. Ситуация дикая. Человека просто берут и забирают из цивилизации - из нормальной жизни.

Вот мы сейчас видели очень много плакатов. Кто-то обещает из политиков в два раза снизить цену, кто-то в четыре, кто-то в три. У нас подход следующий. Во-первых, когда я был министром энергетики, у нас никогда не было таких космических цен на газ. У нас было от 400 до 700 грн на тысячу кубов. И это позволяло людям спокойно платить и жить, пользуясь благами цивилизации", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя"

Разом з колегами з "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко зареєстрував законопроект № 9403. Документ передбачає зниження вартості газу до 4800 грн за 1000 кубометрів.

"Выход - я зарегистрировал законопроект 9403, по которому рассчитали, какая может быть граничная цена на газ сегодня для всех категорий потребителей. И для людей, и для бюджетных организаций, и для промышленности. Вот мы взяли, cколько добывается газа в стране - 15 млдр. Он имеет свою себестоимость, свои инвестиции, зарплату людей. Которые добывают, налоги. И 15 млрд кубов газа, которые покупаем со стороны - наша страна покупает. Так вот, если смешать по топливному балансу 15 млрд собственной добычи с себестоимостью две тысячи гривен, и 15 млрд покупного газа. Сегодня он под 300 долларов. Вот средняя цена, максимальная цена на газ для всех категорий должна быть не выше 4800 гривен. Вот такой подход у нас будет в будущем.

Не может быть цена газа собственной добычи приравнена к импортной. Никакой логики нет, кроме желания заработать на собственном народе. Поэтому мы поменяем, мы сделаем газ единой цене для всех категорий - но расчетно, так что это будет понятно, справедливо, и обоснованно. И цена - на сегодня это 4800 грн. И вот из этого платят и предприятия, и люди, из этого начисляются субсидии", - говорить Юрій Бойко.

Юрій Бойко впевнений: люди мають платити за газ за справедливими тарифам. А пріоритетом влади - має стати боротьба з масовою бідністю українців.