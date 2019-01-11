Рекордні снігопади засипають Європу. Хуртовини паралізують рух транспорту в Австрії та Німеччині, в горах сходять лавини. Тривалі заметілі забрали життя вже 14 людей. Напередодні в Швейцарії лавина накрила готель. Усі подробиці - далі в сюжеті.

Сніговий обвал заскочив зненацька відвідувачів ресторану при готелі, розташованому в гірському районі на північному сході Швейцарії. Лавина частково поховала будівлю, снігова маса видушила шибки й засипала приміщення. Стихія налетіла увечері, в той час у залі якраз були гості готелю. Троє з них дістали травми, їх доправили до лікарні. Десятки людей довелося евакуювати. Роботі рятувальникам заважала негода.

Пошукові роботи на місці відновили вранці. Потерпає від сходження лавин і Австрія. Місцевій владі довелося залучити армію, щоб впоратися з наслідками негоди.

"Як бачите, у нас дуже складна ситуація. У горах випало до п'яти метрів снігу, а в долинах - до двох з половиною. Ми виконуємо рятувальні роботи у семи різних районах. В стані підвищеної готовності додатково три сотні бійців", - говорить Антон Вальднер, бригадир збройних сил Австрії.

Військові чистять дороги, знімають сніг з дахів не лише громадських споруд, а й людських осель. На деяких будинках - кількаметрові замети. У кількох регіонах паралізований рух транспорту, закриті гірськолижні курорти. Окремі селища відрізані від світу. Місцеві давно не бачили таких хурделиць.

"Зазвичай у нас взимку багато снігу. Але цього разу - це щось надзвичайне"

У деяких регіонах Баварії оголосили надзвичайний стан. Там теж армійці допомагають місцевим подолати наслідки снігопадів. Складні погодні умови майже на всій території Німеччини. На дорогах утворюються кілометрові черги, деякі аеропорти скасовують рейси. Засипає і Балкани.

У Сербії закривають школи, у Чорногорії - три міста залишилися без електроенергії. Синоптики прогнозують, що сніговії не припинятимуться до кінця тижня. В Альпах оголосили червоний рівень небезпеки.