В городе Сьюдад-Мигель-Алеман, что возле границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека, сообщает "РБК-Украина".

Стрельба произошла возле города, который ранее посещал президент США Дональд Трамп. Иницдент связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией кортеля Лос-Сетас.

Местная полиция сообщила, что нашли 21 тело. Позже уточнили, что обнаружили еще 3 тела. Пока неизвестно есть ли среди погибших мирные жители.

Ранее мы сообщали о том, что в результате стрельбы на рождественской вечеринке погибла группа людей.