В перестрелке наркокартелей погибли десятки человек [ Редактировать ]
В городе Сьюдад-Мигель-Алеман, что возле границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека, сообщает "РБК-Украина".
Стрельба произошла возле города, который ранее посещал президент США Дональд Трамп. Иницдент связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией кортеля Лос-Сетас.
Местная полиция сообщила, что нашли 21 тело. Позже уточнили, что обнаружили еще 3 тела. Пока неизвестно есть ли среди погибших мирные жители.
Ранее мы сообщали о том, что в результате стрельбы на рождественской вечеринке погибла группа людей.
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