Російським військовим дозволять збивати цивільні літаки, які порушуватимуть повітряні кордони федерації. Проект відповідної постанови підготувало Міністерство оборони РФ. Згідно з документом, уже опублікованим на сайті російського уряду, стріляти можна, якщо літак-порушник наблизиться до держкордону на 50 кілометрів. У прикордонній приморській смузі на 150 кілометрів.

Варто нагадати, що росіяни били ракетами по цивільних літаках і без цієї постанови. Так, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито у небі окупованої росіянами Донецької області.

Міжнародні експерти встановили, що пасажирський лайнер поцілили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Кремль свою причетність до цього злочину вперто заперечує.