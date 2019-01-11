У Росії хочуть дозволити збивати цивільні літаки-порушники кордону [ Редактировать ]
Російським військовим дозволять збивати цивільні літаки, які порушуватимуть повітряні кордони федерації. Проект відповідної постанови підготувало Міністерство оборони РФ. Згідно з документом, уже опублікованим на сайті російського уряду, стріляти можна, якщо літак-порушник наблизиться до держкордону на 50 кілометрів. У прикордонній приморській смузі на 150 кілометрів.
Варто нагадати, що росіяни били ракетами по цивільних літаках і без цієї постанови. Так, 17 липня 2014 року "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам - Куала-Лумпур, було збито у небі окупованої росіянами Донецької області.
Міжнародні експерти встановили, що пасажирський лайнер поцілили з установки "Бук", привезеної бойовикам із Росії. Усі 298 людей, що перебували на борту, загинули. Кремль свою причетність до цього злочину вперто заперечує.
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