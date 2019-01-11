В американском штате Висконсин нашлась 13-летняя Джейми Клосс, которая исчезла из своего дома в городке Баррон 15 октября 2018. Девочка пропала после того, как неизвестный застрелил ее родителей - 46-летнюю Дениз и 56-летнего Джеймса. Причем характер убийства напоминал казнь, пишет издание "Факты".

Полиция и ФБР безуспешно разыскивали девочку в течение трех месяцев. Однако никаких ключей к поиску убийцы и похитителя ребенка не было. Предполагалось, что Джейми уже нет в живых. Однако школьнице удалось сбежать от преступника. Она бросилась с просьбой о помощи к первому же встреченному человеку - женщине, которая выгуливала собаку. Та сразу же узнала ее: фотографии пропавшей Джейми не раз показывали по телевидению. Девочка была очень изможденной и грязной и "была похожа на призрак". На ногах у Клосс были мужские туфли.

Все это время ребенка удерживали в уединенном домике в лесу - примерно в часе езды от дома ее родителей. Джeйми уже дocтaвили к poдcтвeнникaм, кoтopыe нe пepecтaвaли нaдeятьcя нa ee cпaceниe. Подозреваемого в двойном убийстве и похищении арестовали. Им оказался молодой человек, которому чуть больше 20 лет. Подробности заточения пока не приводятся.

Человеческой жестокости нет предела. Порой, ужасные поступки совершают самые близкие люди. Ранее мать зарубила топором дочь из-за выпускного платья.