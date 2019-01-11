Мінфін назвав суму держборгу України [ Редактировать ]
14 мільярдів доларів держборгу Україні необхідно виплатити за рік. Про це повідомили на сайті Мінфіну. Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько дев'яти мільярдів доларів. Тож цьогоріч потрібно погасити понад сто п'ятдесят мільярдів гривень внутрішнього і майже 122 мільярди гривень зовнішнього боргу.
Нагадаю, нова програма кредитування МВФ для України stand by передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму понад два з половиною мільярда доларів - до кінця року.
по теме
США та Китай узгодили завершення торгівельної війни
Сторони розглянули питання, які сприяють залагодженню торгівельних відносин
В МВФ озвучили задания для Украины на 2019 год
Международный валютный фонд и Украина определили так называемые "маяки"
Прибуток держкомпаній України знизився удвічі
Прибуток найбільших державних компаній України знизився майже удвічі. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. За півроку 100 найбільших держкомпаній загалом заробили лише 21,5 мільярд гривень
Валютні резерви України побили новий рекорд
Новий рекорд побили міжнародні валютні резерви України. У 2018 вони зросли до п'ятирічного максимуму, і на перше січня цього року в еквіваленті становили 20 мільярдів 800 мільйонів доларів
Международные резервы Украины побили пятилетний рекорд
Международные резервы Украины в 2018 году выросли