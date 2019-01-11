14 мільярдів доларів держборгу Україні необхідно виплатити за рік. Про це повідомили на сайті Мінфіну. Зокрема, платежі в іноземній валюті становитимуть близько дев'яти мільярдів доларів. Тож цьогоріч потрібно погасити понад сто п'ятдесят мільярдів гривень внутрішнього і майже 122 мільярди гривень зовнішнього боргу.

Нагадаю, нова програма кредитування МВФ для України stand by передбачає виділення трьох траншів, у тому числі двох на загальну суму понад два з половиною мільярда доларів - до кінця року.