Стратегічна газотранспортна система України може частково перейти під іноземний контроль. З такою ініціативою виступив голова правління "Нафтогаза України". Але що насправді криється за резонансною заявою скандально відомого чиновника, якого неодноразово звинувачували в корупції?

Андрій Коболєв - голова правління НАК "Нафтогаз-України", який прославився тим, що сам собі виписав мільйонні премії, та перевів гроші до США, зробив чергову резонансу заяву. В ефірі одного з каналів, Коболєв заявив, що "Нафтогаз" передасть частину стратегічної для України газотранспортної системи у міжнародну концесію.

"Речь идет о возможности передачи 49% акций оператора украинской ГТС в том случае - когда этот оператор будет создан. На сегодняшний день он формально как бы есть - но его процедуры по выделению из состава НАК "Нафтогаз Украины" и получения сертификатов от Европейского Союза - не пройден", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

Окрім того, наголошують експерти - рішення про таку концесію це компетенція Верховної Ради, а не "Нафтогаза України". Навіть попри досить широку автономість Національної компанії.

"Насправді будь які заяви щодо концесії, оренди чи продажу ГТС України вони не можуть бути серйозними тому що треба внести відповідні зміни до законодавства. І Верховна Рада повинна ухвалювати рішення по-перше в Закон про ринок газу, і в закон про трубопровідний транспорт. Скоріше за все такі заяви голови правління НАК "Нафтогаз України", Андрія Коболєва вони можуть носити такий більше політичний характер", - вважає Юрій Корольчук, голова спостережної ради "Інституту енергетичних досліджень".

З одного боку це може бути спроба вплинути на перемовини України, єврочиновників та Газпрому. З іншого може бути банальним шантажем. Через декілька місяців контракт Андрія Коболєва закінчується. В умовах, коли у найближчі два-три роки росіяни можуть запустити два газогони в обхід України Турецький потік та Північний - концесія з європейцями може стати рятівною для української ГТС. Отже, Коболєв і грає на цьому - вважають експерти.

"Подходит окончание контракта, нужно продлить этот контракт, остаться на плаву. Предлагается вот такой сценарий. И под этот сценарий поиска концессии и доведение ее до ума, в техническом и операционном предложении можно объяснить намерение Коболева остаться на еще один контракт. Грубо говоря - подпишите со мной контракт еще и я вам предоставлю концессию", - говорить Вадим Карасьов, політолог.

Контракт Андрія Коболєва добігає кінця вже в березні цього року. На створення концесії за самим оптимістичними прогнозами потрібно щонайменьше півроку.

Тільки минулого року правління Нафтогазу виписало собі у якості премій сорок п'ять з половиною мільйонів доларів. Частка Андрія Коболєва при цьому склала майже вісім мільйонів. За цей же час ціна на газ для населення зросла більш ніж на двадцять відсотків. І цього року тарифи мають зрости щонайменше на п'ятнадцять відсотків.