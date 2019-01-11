Вартість газу - може бути значно нижчою. Відповідний законопроект зареєстрований народними обранцями. Проте, нинішні тарифи на комунальні послуги перетворили життя українців - на виживання.

Представники "Опозиційної платформи - За життя" відвідали селище Макарів на Київщині, та на всласні очі побачили умови, в яких опинилися пенсіонери, яких позбавили субсидій.

Селище Макарів на Київщині. Сьогодні тут живуть дев'ять з половиною тисяч людей. Місцева влада з гордістю звітує про повну газифікацію. Однак, чиновники замовчують, що далеко не всі макарівці можуть платити за новими тарифами й обігрівати свої оселі взимку.

Людмила Іванівна мешкає в двохкімнатній квартирі. Пенсіонерка раніше отримувала субсидію. Однак нещодавно їй відмовили у допомозі від держави. Це стало шоком для жінки. Адже її пенсія дві тисячі гривень. І за комунальні послуги треба віддати дві тисячі. Жінка розповідає - у вітальні максимум 14 градусів. Дні проводить в кухні, спальню не обігріває взагалі. Рятує газовий котел - жінка знизила температуру до мінімуму.

"Опалюю - обігріваю тільки кухню і більш я собі позволить не можу", - говорить Людмила Кухарєва, пенсіонерка.

Щоб розібратися у ситуації, до Макарова з робочим візитом приїхав засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко - саме до нього жінка звернулася з проханням допомоги.

"От вона прописана - хай вона дає свій доход, порахуйте її дохід, мій. - Зрозуміли все - будемо вам допомагати. На місцевому рівні і депутатський запит зробимо".

Чому субсидію забрали, Людмила Іванівна пояснила: у квартирі приписана донька, яка виїхала в інше місто ще 10 років тому. Однак вона не хоче виписувати рідну дитину, аби потім тій не довелося доводити право на власне житло.

"Ситуация абсолютно типичная, потому что когда задрали тарифы до космического уровня и посадили всю страну на субсидии, было уже ясно, что субсидии на всех не хватит. Начали обрезать. Кто-то обещает из политиков в 2 раза снизить цену, кто-то в 4, кто-то - в 3. У нас подход следующий. Во-первых, когда я был министром енергетики, у нас никогда не было таких космических цен на газ. У нас было от 400 до 700 грн на тысячу кубов. И это позволяло людям спокойно платить и жить, пользуясь благами цивилизации", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, засновник "Опозиційної Платформи - За Життя".

Нинішня ситуація - це результат провальної політики влади, впевнений нардеп. За словами Бойка, разом з колегами з "Опозиційної платформи - За життя" він зареєстрував законопроект, який передбачає зниження вартості газу до 4800 грн за 1000 кубів.

"Выход - я зарегистрировал законопроект 9403, по которому рассчитали, какая может быть граничная цена на газ сегодня для всех категорий потребителей - и для людей. Не может быть цена газа собственной добычи приравнена к импортной. Сегодня он под 300 долларов. Вот средняя цена, максимальная цена на газ для всех категорий должна быть не выше 4800 гривен. Вот такой подход у нас будет в будущем", - говорить Юрій Бойко.

Юрій Бойко впевнений: люди мають платити за газ за справедливими тарифам. А пріоритетом влади - повинна стати боротьба з масовою бідністю українців.