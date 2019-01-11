У Луцьку продовжили карантин у школах [ Редактировать ]
У школах та лікарнях Чернігова з 11 січня запровадили карантин. У місті висока захворюваність на грип епідпоріг перевищено майже на 17 відсотків. Подовжили канікули до 20 січня і в усіх школах Луцька. Таке рішення освітяни ухвалили через загострення епідеміологічної ситуації. Хворіють як на Грип, так і на кір. І діти, й дорослі.
"Подекуди є грип непростої форми, ГРВІ. Сьогодні було проведено засідання ради директорів, де 100% керівники закладів проголосували, щоб канікули по 20 число включно, 20 - неділя. Канікулярний період стосується і позашкільних установ. Таким чином, ми перестрахувалися", - говорить Зіновія Лещенко, начальник управління освіти Луцької міськради.
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