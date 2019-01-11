На Одещині триває протистояння між прокуратурою та мером Болграда Сергієм Димитрієвим. У грудні правоохоронці намагалися взяти його під домашній арешт, але марно. Тепер хочуть арештувати майно. Чому місцеві жителі називають це репресіями? Про це в сюжеті

Біля будівлі суду у Болграді десятки людей. Це однопартійці Сергія Димитрієва з "Опозиційної платформи - За життя", а також звичайні громадяни. Кажуть: прийшли Відстоювати свого мера. Адже за останні три роки він завоював довіру.

"Мы возмущены тем, что человек работает, старается, все хочет сделать для нашего города, и его просто хотят уничтожить видно, что умышленно это все сделано", - говорить Олена Ріщева, жителька Болграда.

Прокуратура підозрює, що Димитрієв вкрав бюджетні кошти. Мовляв, сталося це минулого року, коли міська рада придбала для потреб громади вантажний автомобіль.

"Своїми умисними діями Димитрієв, будучи службовою особою здійснив розтрату бюджетних коштів Болградської міської ради на загальну суму п'ятсот чотири гривні", - говорить Василь Русанжик, перший заступник керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури.

Сам міській голова ще у грудні показував: вантажівка, про яку йдеться стоїть у гаражі місцевого комунального підприємства. Тобто про яке розкрадання можна говорити, коли автомобіль у наявності?

"Я считаю, что были средства потрачены эффективно доводы прокуратуры необоснованны. Я могу сказать, что здесь идет заказ заказ, заключается в том, чтобы отстранить меня от должности: это самая большая задача, которая стоит у прокуратуры", - говорить Сергій Димитрієв, міській голова Болграда.

Напередодні Нового року прокуратура не змогла домогтися у суді ні домашнього арешту для Димитрієва, ні відсторонення від посади. Наразі вимагає арештувати його майно, а також майно дружини. Однопартійці кажуть: так влада намагається чинити тиск на молодого та принципового політика.

"Это давление власти на оппозиционного мэра, связанное с предстоящими президентскими выборами, связанное с тем, что нужно зачистить политическое поле И мне хочется призвать и сотрудников прокуратуры, и всех следственных органов не заниматься ерундой, не заниматься незаконными действиями потому что за них потом придется отвечать", - говорить Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За Життя".

У підсумку вимоги прокуратури суддя задовольнив лише частково: наклав арешт на будинок, де мешкає сім'я мера, та на його автівку з причепом. Обуренні містяни впевнені: це справжні політичні репресії. І завтра о тринадцятій зберуться на загальноміський мітинг, щоб підтримати мера.